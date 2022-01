Tekort aan politie-agenten: 'Dat gaan mensen wel merken'

Het wordt een druk jaar voor de politie. Ze komen dit jaar ongeveer 1400 agenten te kort. Vooral in grote steden zoals Amsterdam, Rotterdam en Den Haag zijn meer agenten nodig.

De politie heeft een hoop taken. Ze moeten niet alleen criminelen arresteren, maar bijvoorbeeld ook de wacht houden bij demonstraties. En ze moeten erop letten dat mensen zich aan de corona-regels houden.

Het tekort aan agenten kunnen mensen ook op straat gaan merken. De politie heeft dan bijvoorbeeld niet altijd tijd om met buurtbewoners te praten. Ook zullen ze kleine criminaliteit, bijvoorbeeld fietsendiefstal, niet onderzoeken.

Oplossing

Pas in 2025 is het probleem opgelost. Dan heeft de politie veel nieuwe mensen opgeleid tot agent. Als zij beginnen met werken, is het tekort voorbij.