Koning rijdt voorlopig niet meer in Gouden Koets

Er is al jaren discussie over de koets. Dat heeft te maken met een afbeelding op de zijkant. Op de tekening staat een witte vrouw die cadeaus krijgt van Indiërs en mensen met een Afrikaanse afkomst. Die tekening verwijst naar de tijd van de slavernij en veel mensen vinden het pijnlijk en racistisch.

De koning zie je voorlopig niet rondrijden in de Gouden Koets. Dat heeft hij in een videoboodschap gezegd.

De Gouden Koets wordt zo genoemd omdat er een heel dun laagje goud op zit. Het was een cadeau aan koningin Wilhelmina in 1898. Sindsdien wordt de koets af en toe gebruikt. Bijvoorbeeld op Prinsjesdag en bij het huwelijk van Willem-Alexander en Máxima.

De afgelopen vijf jaar is de koets niet gebruikt, omdat hij werd opgeknapt. Daarna is hij naar een museum gebracht. Eerder maakten we daar deze video over: