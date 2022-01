Grote overstromingen in Brazilië: 'Het is zo triest'

In Brazilië hebben mensen al maanden last van zware regenbuien en overstromingen. Er zijn zeker 24 doden gevallen en meer dan 17.000 mensen moesten hun huis al uit.

De overstromingen zijn in de staat Minas Gerais. Daar valt de laatste tijd extreem veel regen, net als in de staat Bahia. Daardoor zijn verschillende stuwdammen doorgebroken en rivieren zijn overstroomd. Er staat een enorm gebied onder water.

Een grote dam in het gebied staat op dit moment onder druk. Het wordt de komende dagen spannend of die het blijft houden. De regenval is voorlopig nog niet voorbij.