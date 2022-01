Nieuwswekker: Corona-persconferentie + Onderzoek Formule 1

Het wordt weer een grijze dag. Alleen mensen die in het noorden van Nederland wonen hebben misschien geluk. Daar kan in de loop van de midag de zon gaan schijnen.

Dit heb je misschien gemist:

- Er is veel gedoe over de Britse premier Boris Johnson. Al wekenlang komen er berichten naar buiten waarin staat dat hij midden in de corona-tijd feestjes heeft gevierd in zijn huis. Veel mensen zijn daar woedend over. Vooral omdat de corona-regels in Groot-Brittannië lange tijd erg streng waren.

- Het onderzoek naar de kampioensrace van Max Verstappen is begonnen. Autosportdeskundigen gaan de komende dagen praten met de teams van Verstappen en Hamilton. Ook gaan ze kijken of het eerlijk ging met de safety car. Maar wat er ook besloten wordt, Max Verstappen blijft gewoon wereldkampioen.