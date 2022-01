In Valkenburg zijn restaurants open, ook al mag het niet

Van 10:00 tot 16:00 konden mensen dus wat eten en drinken op het terras in de Limburgse plaats.

Cafés en restaurants in Valkenburg zijn vandaag gewoon open gegaan, ook al mag dat niet van de corona-regels. Maar ze doen het toch, uit protest tegen de lockdown.

Eigenaren van cafés en restaurants in Valkenburg hebben extra veel pech gehad dit jaar. Door de corona-regels moesten ze de afgelopen tijd sluiten. Maar in de zomer waren ook al veel zaken dicht vanwege de overstromingen in Zuid-Limburg. Daardoor konden ze geen gasten ontvangen en dus ook niets verdienen.