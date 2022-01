Nieuwswekker: Demonstratie met fakkels + Nieuwe corona-regels

Goedemorgen! Het is weekend en er is goed nieuws voor als je van sporten of winkelen houdt. Lees het hier in de Nieuwswekker. Het weer Het wordt een grijze dag, met veel wolken. In het midden en zuiden van het land kan het flink mistig zijn. In de middag wordt het ongeveer 6 graden.

ANP

Dit heb je misschien gemist: - Vandaag gaan er nieuwe corona-regels in. Ze zijn minder streng dan de afgelopen weken. Zo kun je weer winkelen, naar de kapper en binnen sporten. Op dit moment zijn er veel besmettingen in Nederland, maar in de ziekenhuizen valt de drukte nog mee. Daarom vindt de regering dat de regels wat minder streng mogen worden. Hoe het precies zit met alle regels, lees je hier. - 24 uur lang op school zitten om les te volgen. Dat vindt vast niet iedereen leuk, maar leerlingen van middelbare school het Canisius College in Nijmegen doen het toch. Natuurlijk niet zomaar: ze willen zoveel mogelijk geld ophalen voor het goede doel. Het geld gaat naar een hulporganisatie voor mensen in nood door oorlog of natuurrampen.

- In één wedstijd Europees én wereldkampioen worden. Huh? Skeletonster Kimberley Bos is het gelukt. In Zwitserland won ze twee van de belangrijkste prijzen tegelijkertijd. Er komt nog een hele belangrijke prijs aan: op de Olympische Winterspelen, die over drie weken beginnen. Ook daar is Bos één van de favorieten. In de video hieronder zie je hoe dat gaat, skeleton.

Dit is vandaag in het nieuws: - Groningers doen vanavond mee aan een fakkeldemonstratie. Door in een optocht met fakkels te lopen willen ze laten zien dat ze boos zijn dat er extra gas uit de grond wordt gehaald. Ook was er geld beloofd voor mensen om hun huis op te knappen, maar er was niet meteen genoeg voor iedereen. Met de fakkeloptocht willen de bewoners aandacht vragen voor de problemen in het aardbevingsgebied. Jonah van 12 loopt ook mee, je ziet het vanavond in het Jeugdjournaal. - Max Verstappen doet dit weekend mee aan de virtuele 24 uur van Le Mans. Dat is een racewedstrijd waarin de coureurs niet in een echte auto op de weg rijden, maar in een simulator.

Max Verstappen AFP

En dan nog even dit: Gamen, dat lukt vaak niet als je een beperking hebt aan je handen of armen. Controllers zijn namelijk gemaakt om met twee handen te bedienen. Maar deze man uit Finland heeft er iets op bedacht. Moet je zien!