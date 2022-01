Groningers protesteren met fakkels

Groningers gaan vanavond de straat op met fakkels om te protesteren tegen problemen in het aardbevingsgebied. Mensen willen laten zien dat ze boos zijn, omdat de regering meer gas uit de grond wil halen. Eerder heeft het boren naar gas aardbevingen veroorzaakt.

Jonah van 12 loopt ook mee met de optocht. Samen met zijn broertje van 11 en hun ouders. Vier jaar geleden was er ook al een protest met fakkels. Dat zie je op de foto bovenaan dit bericht.

Geld beloofd

Het protest van vandaag gaat ook over andere dingen. Zo vinden mensen het oneerlijk dat er geld was beloofd zodat mensen hun huis konden opknappen, terwijl er niet genoeg was voor iedereen. Het geld was binnen een dag al op, zonder dat iedereen er gebruik van had kunnen maken.

De staatssecretaris die daar over gaat heeft gisteren nog eens 250 miljoen euro beschikbaar gemaakt om slachtoffers te compenseren, maar dat is voor veel inwoners onvoldoende om hun vertrouwen in de regering te verbeteren.

Vorige week stonden mensen lang in de rij voor het geld. Toen maakten wij deze video: