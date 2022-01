Uitgezocht: Hoe heksen in superhelden zijn veranderd

Het belooft een druk Harry Potter-jaar te worden. Laatst was er een reünie met de filmacteurs en binnenkort komen er een nieuwe Fantastic Beasts-film en een videogame, Hogwarts Legacy.

Het eerste Harry Potter-boek kwam 25 jaar geleden uit en de komende maanden wordt daar uitgebreid bij stilgestaan.

Uitgezocht

In de nieuwe Uitgezocht vertellen we hoe het verhaal van de tovenaarsleerling zo succesvol is geworden. En zoeken we uit wat heksen en andere sprookjesfiguren daarmee te maken hebben.

Hier kun je 'm bekijken: