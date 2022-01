The Voice stopt na beschuldigingen over seksueel gedrag

Het talentenprogramma The Voice of Holland is voorlopig niet meer op tv te zien, dat heeft de zender RTL bekend gemaakt. Dat doen ze nadat mensen hebben verteld dat er seksuele dingen zijn gebeurd tijdens de opnames, terwijl zij dat niet wilden.

Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Het YouTube-programma BOOS van Tim Hofman heeft slachtoffers erover gesproken.

Tim vertelt op Twitter dat ze lang en goed onderzoek hebben gedaan naar de zaak. In een persbericht van BOOS staat dat meerdere mensen die aan het programma meewerken nare dingen hebben gedaan, onder andere Jeroen Rietbergen. Hij is de leider van de muziekband in het programma.

Wat hij precies heeft gedaan is niet bekend gemaakt. Wel heeft hij zelf al gezegd dat hij spijt heeft en dat hij stopt met zijn werk bij The Voice.