Nieuwswekker: Fakkeltocht in Groningen + Djokovic moet echt weg

Goedemorgen! Heb je lekker uitgeslapen op zondag? In deze Nieuwswekker vertellen we je de laatste nieuwtjes van dit weekend en lees je wat er vandaag nog gaat gebeuren. Het weer Het is een grijze, bewolkte dag. Op de meeste plekken zal een spat regen of motregen vallen. In de loop van de dag wordt ook de wind sterker. Het wordt zo'n 4 tot 8 graden.

NOS

Dit heb je misschien gemist: - In Groningen was een grote fakkeloptocht om te protesteren tegen problemen in het aardbevingsgebied. Mensen willen laten zien dat ze boos zijn, omdat de regering meer gas uit de grond wil halen. Eerder heeft het boren naar gas aardbevingen veroorzaakt.

Duizenden mensen lopen mee in de fakkeltocht ProNews Producties

Jonah van 12 liep ook mee. Wij spraken hem voordat hij vertrok.

- Toptennisser Novak Djokovic mag definitief niet in Australië blijven. Er was gedoe over de corona-regels. Djokovic is niet gevaccineerd tegen het corona-virus. Daarom mocht hij Australië niet binnenkomen volgens de regels in dat land. Maar hij was er wel, omdat hij dacht dat het misschien toch wel mocht. De rechter in Australië heeft nu gezegd dat Djokovic inderdaad weer naar huis moet. Vrijdag zei de Australische regering ook al dat Djokovic weg moest. Daar maakten we deze video over.

- Een tsunami heeft in een aantal landen rond de Stille Oceaan schade aangericht. Gevaarlijke vloedgolven ontstonden gisteren door de vulkaanuitbarsting bij de eilandengroep Tonga. In Tonga wordt veel schade gemeld. Maar er is nog weinig bekend over de gevolgen van de vulkaanuitbarsting en tsunami. In Japan, Nieuw-Zeeland, de VS en Peru zijn ook hoge golven bij de kust aangekomen. Daar lijken er geen slachtoffers te zijn.

Joggers rekken en strekken bij een waarschuwingsbord voor tsunami's in de plaats El Segundo, in Californië AFP

Dit is vandaag in het nieuws: - Er zijn weer anticorona-demonstraties. In Amsterdam komen mensen bij elkaar op het Museumplein om te protesteren tegen de corona-regels die de regering heeft ingevoerd. - Koploper PSV en nummer 2 Ajax spelen vandaag allebei weer hun eerste wedstrijd na de winterstop. Dit weekend gaat de Eredivisie weer verder na de pauze van drie weken. PSV speelt om 14.30 uur op bezoek bij FC Groningen. Ajax voetbalt om 12.15 uur in en tegen FC Utrecht. PSV heeft nu 1 punt meer dan Ajax. - Hij staat toch wel bekend als de man met de vrolijke lach: youtuber en rapper Qucee. Op YouTube gaat 'ie als een speer! Hij heeft heel wat YouTube-kanalen en heeft daarmee honderdduizenden abonnees. Evita ging bij 'm thuis langs en nam jullie vragen mee. Dat zie je vanavond in het Jeugdjournaal.

Evita op bezoek bij Qucee NOS

En dan nog even dit: De 13-jarige Juan heeft geen benen, maar scoort erop los in zijn voetbalteam.