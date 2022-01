Groningers protesteren met fakkeltocht tegen gaswinning

In Groningen was een grote fakkeloptocht om te protesteren tegen de gaswinning. In Groningen wordt aardgas uit de grond gehaald en dat veroorzaakt aardbevingen. Mensen in Groningen willen dat het stopt.

De regering beloofde al vaker om te stoppen met gas uit de grond halen, maar deze maand zei de regering dat er toch weer meer gas nodig is uit Groningen.

Boos

Mensen willen nu laten zien dat ze boos zijn dat de regering zijn belofte nog niet is nagekomen. Met fakkels liepen ze door de stad.