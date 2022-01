Oproep: Wat wil jij weten van zanger Jaap Reesema?

Je kunt weer vragen insturen voor een interview, en deze keer gaan we langs bij zanger Jaap Reesema. Hij kwam op nummer 1 in de Top 40 met het nummer Nu niet meer praten, dat hij zingt met Pommelien Thijs.

In België is Jaap misschien nog wel bekender. Hij is op televisie als jurylid in de talentenjacht Regi Academy. Hij treedt ook op onder de artiestennaam Jake Reese.

Jaap Reesema is getrouwd met presentatrice Kim Kötter. Ze hebben samen drie zonen: