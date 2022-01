Weer demonstratie tegen corona-regels

Mensen die tegen de corona-maatregelen zijn voeren vanmiddag weer actie in Amsterdam. Vanaf verschillende plekken in de stad lopen groepen mensen naar het Museumplein. Vanaf daar lopen ze een route door het centrum.

Deskundigen zeggen juist dat het belangrijk is dat mensen een prik krijgen. Daarmee zijn ze beter beschermd tegen het virus, waardoor ze minder snel ziek worden en er ook minder mensen naar het ziekenhuis moeten. Daardoor kunnen volgens de experts de maatregelen na een tijd weer worden afgeschaft.

Er zijn vaker demonstraties tegen de corona-regels in Amsterdam. Deze keer heeft de burgemeester van de stad het protest toegestaan. Maar de gemeente Amsterdam zegt wel dat niemand geweld mag gebruiken, anders grijpt de politie in. Eerder liepen demonstraties uit de hand.

Begin deze maand was er ook een protest. Daar maakten we deze video over.