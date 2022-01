Anouk stopt als coach bij The Voice

Zangeres Anouk wil niet meer werken als coach bij he tv-programma The Voice of Holland. Dat laat ze in een video op Instagram weten. Hierboven kun je dat bekijken.

Daarin vertelt ze dat ze niet op een plek wil werken waar medewerkers misbruik van hun positie hebben gemaakt en dat ze het heel verdrietig vindt wat er is gebeurd.

Nare dingen

Gisteren werd bekend dat het talentenprogramma voorlopig niet meer op tv te zien is. Dat heeft te maken met grote beschuldigingen tegen een aantal medewerkers van het programma. Zij zouden nare dingen hebben gedaan, die met seks te maken hebben. Dat ontdekte presentator Tim Hofman in zijn programma BOOS.

Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. RTL heeft gezegd dat er een onderzoek naar komt. Tot die tijd komen er geen afleveringen meer van The Voice op tv. Aankomende donderdag wordt de nieuwe aflevering van BOOS uitgezonden.

Toen het nieuws gisteren bekend werd, maakten wij daar deze video over: