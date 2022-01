Nieuwswekker: Rijken nog rijker + Verrader Anne Frank

Goedemorgen! Er staat weer een verse Nieuwswekker voor je klaar. Hierin lees je wat er vannacht is gebeurd en wat er vandaag in het nieuws is. Het weer In het westen schijnt de zon, terwijl het oosten juist bewolkt is. Het wordt zo'n 6 tot 9 graden.

Dit heb je misschien gemist: - Onderzoekers denken te weten wie de schuilplaats van Anne Frank en haar familie heeft verraden. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zat de familie verstopt in het Achterhuis in Amsterdam. Volgens de onderzoekers is de kans groot dat Arnold van den Bergh, een Joodse man, dat heeft doorgegeven aan de Duitsers. Hij zou tijdens de oorlog vaker hebben samengewerkt met het Duitse leger. - De tien rijkste mannen ter wereld zijn tijdens de coronatijd dubbel zo rijk geworden. Dat heeft een hulporganisatie berekend. Volgens hen wisten mannen zoals Elon Musk (Tesla) en Jeff Bezos (Amazon) flink te verdienen aan de situatie. De organisatie zegt ook dat 160 miljoen mensen in armoede zijn beland in dezelfde periode. - In de Verenigde Staten is een belangrijke American football-wedstrijd uitgezonden door Nickelodeon. De tv-zender maakte er een bijzondere wedstrijd van met Spongebob tussen de doelpalen en heel veel slijm op het veld.

Can't stop watching the slime monster coming out of the #NickWildCard field 😱

Dit is vandaag in het nieuws: - De internationale voetbalbond FIFA kiest vandaag de beste voetballer van 2021. Bij de mannen gaat de strijd tussen Robert Lewandowski, Lionel Messi en Mohamed Salah. Bij de vrouwen maken Jennifer Hermoso, Sam Kerr, Alexia Putellas kans op de prijs. - In de nieuwe regering zit ook een nieuwe minister die over basis- en middelbare scholen gaat. Hij heet Dennis Wiersma en waarschijnlijk zal je hem de komende tijd vaak in het nieuws zien als het over de scholen gaat. Vandaag gaat hij op bezoek bij zijn eigen oude basisschool en wij gaan met hem mee om hem wat beter te leren kennen. Ook de stelling van vandaag over de minister. Laat ons weten wat jij vindt.

Minister Wiersma ANP

En dan nog even dit: Veel landen rond de Stille Oceaan hebben schade door de tsunami die dit weekend ontstond na een vulkaanuitbarsting. Je ziet er meer over in deze video: