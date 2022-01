Onderzoekers: 'Deze man verraadde Anne Frank'

Wie vertelde de Duitsers waar Anne Frank en haar familie zich verstopten tijdens de Tweede Wereldoorlog? Na jarenlang speurwerk denken onderzoekers die vraag eindelijk te kunnen beantwoorden.

Verrader

Volgens de onderzoekers is de kans groot dat het Arnold van den Bergh was die Anne en haar familie verraadde. Hij was een Joodse man die tijdens de oorlog samenwerkte met de Duitsers. Waarschijnlijk gaf hij de Duitsers vaker informatie. In ruil daarvoor werden hij en zijn familie niet opgepakt.

Of Van den Bergh Anne Frank echt heeft verraden, kunnen de onderzoekers hem niet meer vragen. Ook kan hij er niet meer voor gestraft worden. Hij is namelijk al overleden.

Het onderzoek

Zo'n zes jaar is een team van 40 onderzoekers bezig geweest om dit allemaal uit te zoeken. Met behulp van nieuwe computerprogramma's onderzochten ze heel veel oude documenten.