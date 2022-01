Politie vindt Belgische crimineel in keukenkastje

In Noardeast-Fryslân heeft de politie een Belgische crimineel aangehouden. Ze vonden hem op een opmerkelijke plek, namelijk in een keukenkastje.

De crimineel moet in België drie jaar de gevangenis in. Om dat voorkomen, was hij naar Friesland gevlucht.

Zoektocht

De Belgische politie vroeg Nederland om hulp en dat onderzoek leidde naar een woning in de gemeente Noardeast-Fryslân. Daar speelde de crimineel dus nog even verstoppertje door zich te verstoppen in een keukenkastje.