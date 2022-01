Wel of geen corona-prik? Antwoord op jullie vragen

Vanaf morgen krijgen alle ouders in Nederland een brief met daarin een uitnodiging voor een corona-vaccin voor kinderen tussen de 5 en 12 jaar. Ouders en kinderen kunnen zelf kiezen of ze de prik nemen of niet. Maar zo'n keuze kan best lastig zijn.

Praten

Kinderen van groep 8 van basisschool de Minstreel in IJsselstein praten er veel over met hun familie.