Nieuwswekker: Beste voetballers bekend + Uitnodiging corona-prik

Goedemorgen! Word rustig wakker met deze nieuwswekker. Hierin lees je wat er vannacht is gebeurd en wat er vandaag in het nieuws is. Het weer Mogelijk ben je wakker geworden in een mistige wereld. En het kan nog best even mistig blijven. Verder wordt het zo'n 4 tot 7 graden.

Dit heb je misschien gemist: - De vulkaanuitbarsting bij Tonga zorgt voor schade in verschillende landen, ook duizenden kilometer verderop in Peru. Door de uitbarsting ontstonden er sterke golven die vervolgens een schip met olie lieten schommelen. Dat schip stond voor de kust van Peru en lekte daardoor olie in zee. Een gebied van zo'n 2 kilometer is vervuild. - De wereldvoetbalbond FIFA heeft Robert Lewandowski en Alexia Putellas verkozen tot beste voetballers van de wereld. Lewandowski speelt voor Polen en Bayern Munchen en versloeg onder andere Lionel Messi. Putellas speelt bij FC Barcelona en won vorig jaar drie belangrijke prijzen met haar club: de Champions League, de competitie en de beker. Gisteren waren er nog meer uitverkiezingen, bijvoorbeeld voor de mooiste goal van 2021. Dat is deze:

Dit is vandaag in het nieuws: - Als je 11 jaar of jonger bent kan je vanaf vandaag een uitnodiging voor een corona-vaccinatie verwachten. De brieven worden ergens tussen nu en 22 januari bezorgd. Wil je meer weten over het vaccin voor kinderen? Bekijk dan de video die we er gisteren over maakten.

- Voor het eerst dit jaar komt de Tweede Kamer weer samen. Minister-president Mark Rutte zal iedereen in zijn nieuwe regering voorstellen aan de Kamerleden. Ook gaat hij uitleg geven over de plannen van zijn regering. - Over ruim 2 weken beginnen de Olympische Winterspelen in China. De organisatie beloofde dat het hele milieuvriendelijke Spelen zouden worden. Maar is dat eigenlijk wel zo? Vanavond in het Jeugdjournaal hoor je het antwoord.

En dan nog even dit: MrBeast geeft niet alleen veel geld weg, hij ontvangt ook behoorlijk wat. Vorig jaar 47 miljoen euro om precies te zijn. Daarmee is hij de best verdienende YouTuber van de wereld. In de video hieronder zie je meer over de best verdienende YouTubers.