Hergebruikte mondkapjes zitten vaak vol bacteriën

Mondkapjes die al eens gebruikt zijn, zitten vaak vol bacteriën. Dat zeggen onderzoekers van de Universiteit Utrecht.

Sommige mensen doen soms dagen of zelfs weken met hetzelfde mondkapje. Maar volgens de onderzoekers is dat niet heel hygiënisch. Als je het mondkapje verkeerd vastpakt of in je zak stopt, komen er namelijk bacteriën op.

Gevaarlijk?

Als je het mondkapje vervolgens weer opzet, kunnen die bacteriën in je mond komen. Dat klinkt misschien gevaarlijk, maar volgens de onderzoekers valt dat wel mee.