Meer besmettingen, minder mensen in ziekenhuis

Afgelopen week kregen 243.000 mensen in Nederland te horen dat ze corona hebben. En dat is een record. Maar er is ook hoopgevend nieuws: er liggen steeds minder mensen in het ziekenhuis.

Volgens deskundigen is het daarom belangrijk dat scholen zich aan de quarantaine-regels blijven houden. Dat betekent dat de hele groep in quarantaine moet als er meer dan drie besmettingen in één klas zijn.

Er is ook kritiek op die regel. Daarom gaan de corona-deskundigen nadenken over een nieuw advies voor de quarantaine-regels voor scholen. Dat zou later deze week al kunnen zijn.