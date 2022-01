Zo gaat het als je als kind een corona-prik krijgt

Kinderen jonger dan 12 kunnen vanaf nu ook een afspraak voor een corona-vaccinatie maken. De mensen van de GGD bereiden zich al voor op de eerste kinderen en daarom wordt er van alles georganiseerd.

Bij een hal in Utrecht is het bijvoorbeeld allemaal wat vrolijker gemaakt. Met dierenplaatjes, automaten met kleine cadeaus en een hinkelbaan. In de video zie je er meer over en hoor je hoe het gaat als je een corona-prik wil.