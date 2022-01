Nieuwswekker: Kapsalon in het theater + EK Futsal

Goedemorgen! We hebben het laatste nieuws voor je op een rij gezet in een verse Nieuwswekker. Van het weer moet je het vandaag niet hebben. Het gaat harder waaien en de bewolking neemt tot. Tijdens de middag valt wat lichte regen.

NOS Jeugdjournaal

Dit heb je misschien gemist: - De superdure villa die gisteren geveild zou worden in Rome, is toch niet verkocht. De eigenaren hoopten er 471 miljoen euro voor te krijgen, maar niemand wilde dat geld betalen. Over een paar maanden gaan de eigenaren van de dure villa het nog een keer proberen en vragen ze minder geld.

AP Villa Aurora, in het hart van Rome 1 van 3 RAI 2 van 3 EPA De plafondschildering van Caravaggio in Villa Aurora 3 van 3

- De oudste man ter wereld is overleden. De Spaanse Saturnino de la Fuente Garcia was bijna 113 jaar oud. Hij laat 7 kinderen, 14 kleinkinderen en 22 achterkleinkinderen achter. Saturnino was niet de oudste mens die ooit geleefd heeft. Dat was een vrouw in Frankrijk. In deze video hoor je meer over de oudste mensen van de wereld:

Dit is vandaag in het nieuws: - Theaters en musea gaan vandaag uit protest open. Vanwege de corona-regels zijn ze gesloten, maar kappers en sportscholen mogen wel open. Daarom doen ze vandaag alsof ze een kapsalon of sportschool zijn. Op het podium wordt bijvoorbeeld geknipt, terwijl er ook een optreden is. - Het EK futsal gaat vandaag in Nederland van start. Futsal is een andere naam voor zaalvoetbal. Gymleraar Manuel zit in Oranje en wij gaan vandaag bij zijn klas langs. Je ziet Manuel en zijn leerlingen vanavond in het Jeugdjournaal. Zaalvoetbal is een stuk minder bekend dan voetballen op een veld. Vind jij het leuk om naar minder bekende sporten te kijken?

En dan nog even dit: Hoe maak je American football leuk voor kinderen? De Amerikaanse sportbond probeerde het zo: