Dierentuin met kamelen, maki's en wallaby’s te koop

Altijd al een dierentuin willen hebben? Dit is je kans. De dierentuin in het Brabantse Veldhoven zoekt een nieuwe eigenaar. Dat is niet voor iedereen weggelegd. Je moet er vijf miljoen euro voor neertellen.

Voor dat geld krijg je er wel 2000 dieren bij, zoals ringstaartmaki's, kamelen, zebra's en vogels. En het is ook hard werken. De dieren moeten natuurlijk iedere dag eten en de hokken worden regelmatig schoongemaakt. In de video zie je de dierentuin.