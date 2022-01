Tweede aangifte tegen Voice-coach Ali B

Er is bij de politie een tweede aangifte gedaan tegen Voice-coach Ali B. Het is alweer een naar bericht over The Voice. Dat populaire programma stopt voorlopig, na beschuldigingen over mensen die bij het programma werken.

Aangifte

Zaterdag werd al bekend dat iemand Ali B heeft beschuldigd van 'seksueel grens-overschrijdend gedrag'. Dat betekent dat hij dingen zou hebben gedaan die met seks te maken hebben, zonder dat de ander dat wil. Waar de nieuwe aangifte over gaat, is niet bekend. Ali B zegt dat hij onschuldig is.

Deelnemers

Tijdens de talkshow Beau vertelde oud-deelnemers van The Voice dat ze vervelende dingen hebben meegemaakt met Jeroen Rietbergen, de bandleider van het programma. Hij zou een kandidaat hebben betast en vervelende opmerkingen hebben gemaakt. De bandleider heeft excuses aangeboden.