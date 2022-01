Scholen in de problemen door corona en quarantaine-regels

De quarantaine-regels zorgen voor een hoop gedoe op basisscholen in heel Nederland. Want zodra drie leerlingen positief testen op corona, moet de hele klas in quarantaine. Op basisschool Het Scala in Kampen zijn al 6 groepen naar huis gestuurd.

Kinderen die in de afgelopen 8 weken al corona hebben gehad, mogen wel gewoon naar school. Maar echt gezellig vinden die dat niet.