Nieuwswekker: BOOS over The Voice + Winst op EK futsal

Als beloning zorgen we ervoor dat de zon best veel schijnt vandaag. Helaas trekken er ook wat buien over het land. En dat kan zomaar natte sneeuw of hagel zijn.

Dit heb je misschien gemist:

- Op eilandengroep Tonga is de eerste buitenlandse noodhulp aangekomen. Een militair-vliegtuig van Nieuw-Zeeland is geland. Daarin zouden onder andere drinkwater en communicatie-apparaten zitten. Vlakbij Tonga was er afgelopen weekend een Vulkaan-uitbarsting in zee. Hierdoor zijn er eilanden overspoeld met water en as.

- Een soort van verjaardag voor Joe Biden. Hij is vandaag namelijk 1 jaar de president van de Verenigde Staten. In een persconferentie noemde hij zijn eerste jaar een 'succes'. Ook voor Kamala Harris is vandaag een jubileum. Zij is nu één jaar de Vicepresident.

- De Nederlandse mannen zijn goed begonnen aan het EK futsal. In Amsterdam werd met 3-2 gewonnen van Oekraïne. In het Nederlands team speelt ook keeper Manuel Kuijk. Hij is gymleraar en gisteren spraken we met de kinderen uit zijn klas.