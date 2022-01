Nederland wint eerste wedstrijd EK Futsal

Een droomstart voor de Nederlandse mannen op het EK Futsal. In de Ziggo Dome hebben ze met 3-2 gewonnen van Oekraïne.

Spannend

Het was een spannende wedstrijd. Al in de eerste minuut kwamen de Oekraïners op voorsprong. Maar in de tweede helft begon Nederland juist weer goed. Aanvoerder Oualid Saadouni scoorde al na twee minuten na een lange trap van keeper Manuel Kuijk. Even later zette Mohammed Attaibi Nederland op een 2-1 voorsprong.

Daarna scoorde beide teams nog een keer en werd de eindstand dus 3-2.