Deelnemers en medewerkers vertellen in BOOS over The Voice

Er zijn verkeerde dingen gebeurd achter de schermen bij het tv-programma The Voice. Het is al de hele week in het nieuws en vandaag verscheen de extra lange aflevering van BOOS over dit onderwerp. Presentator Tim Hofman sprak met slachtoffers. Tientallen kandidaten en medewerkers vertelden onder andere dat belangrijke mensen bij The Voice seksueel getinte opmerkingen maakten. Ook zouden kandidaten en medewerkers zijn betast. Ze werden bijvoorbeeld aangeraakt op hun billen, terwijl ze dat niet wilden. Een ex-kandidaat vertelde ook dat ze seks had met Ali B, terwijl ze dat niet wilde.

Ik durfde geen nee te zeggen, ik durfde niet te vechten. Hij heeft misbruik gemaakt van de situatie. een ex-kandidaat over Ali B

In de aflevering van BOOS vertellen nog veel meer vrouwen dat ze nare ervaringen met Ali B hebben. Het nieuws gaat dus over seksueel grens-overschrijdend gedrag. Dat betekent dat iemand dingen zegt of doet die met seks te maken hebben, zonder dat de ander dat wil. Mensen die zoiets hebben meegemaakt wachten vaak lang voor ze iets vertellen. Bijvoorbeeld omdat ze zich schamen, bang zijn voor de gevolgen of zich schuldig voelen.

Het is absoluut nooit de schuld van diegene bij wie dit gebeurt. Het is de schuld van degene die dit van jou vraagt, die het uitlokt of het bij je doet. hulpverlener Johannes Dijkstra

Tegen Voice-coach Ali B en bandleider Jeroen Rietbergen is aangifte gedaan, zodat de politie kan uitzoeken wat er precies is gebeurd en of ze ook straf moeten krijgen. Er is al een onderzoek bezig naar coach Marco Borsato. Hij zou ook handtastelijk zijn geweest bij opnames van The Voice Kids.

Heb jij ook wel eens iets vervelends meegemaakt of gezien? Via de site van Fier kun je anoniem praten over je problemen. Met de kindertelefoon bellen en chatten kan natuurlijk ook. Zij zijn te bereiken op het telefoonnummer: 0800 - 0432 en via kindertelefoon.nl