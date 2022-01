Of je veel buiten speelt, hangt af van waar je woont

Tikkertje, voetballen of bijvoorbeeld Pokémon zoeken bij jou in de buurt. Of je veel of weinig buiten speelt, hangt af van de plek waar je woont. Dat staat in een nieuw onderzoek.

Stad

Zo spelen kinderen die in een stad wonen, minder vaak buiten dan andere kinderen. Dat heeft meerdere redenen. Zo rijden er in de stad meer auto's en vinden ouders het daardoor vaak minder veilig. En in de stad is er minder ruimte voor speelveldjes dan bijvoorbeeld in een dorp. Kinderen in Amersfoort houdt dit niet tegen. Zij spelen graag op hun schoolplein.