Nieuwswekker: 7 miljoen kijkers BOOS + Overleg over quarantaine

Het is vandaag op de meeste plekken bewolkt, maar af en toe schijnt ze zon. Het wordt wel iets warmer dan gisteren, met zo'n 6 of 7 graden.

Goeiemorgen! Het is bijna weekend, maar eerst kan je nog lekker deze nieuwswekker lezen. We beginnen weer met het weer.

Dit heb je misschien gemist:

- Ajax en PSV zijn door naar de kwartfinales van de KNVB-beker. Ajax won in de achte finales dik van Excelsior Maassluis, met 9-0. Vier van die goals werden gemaakt door aanvaller Danilo Pereira da Silva. PSV won de achtste finale met 2-1 van Telstar.

- 7 miljoen mensen hebben gekeken naar de aflevering van BOOS over The Voice. Online hebben wordt er veel over gepraat en veel mensen zijn geschrokken van de verhalen. Gisteren maakten we deze video over de aflevering.

- Het land Turkije heet in het Engels 'Turkey'. Maar de premier van het land wil dat veranderen. Turkey betekent namelijk ook 'kalkoen' in het Engels. De premier wil dat iedereen het land voortaan 'Türkiye' noemt.

Daar hebben we een vraag over! Ben jij blij met je naam? Of zou je 'm willen veranderen? Laat het weten in de reacties.