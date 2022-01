Veel mensen geschrokken van BOOS-aflevering over The Voice

Veel mensen zijn boos en geschokt na de aflevering van het programma BOOS over 'The Voice of Holland'. Meer dan zeven miljoen mensen hebben al gekeken naar de aflevering op YouTube. Daarin vertellen kandidaten onder andere dat medewerkers van het talentenprogramma, zoals Ali B en Marco Borsato, seksueel getinte opmerkingen zouden hebben gemaakt. Of meisjes hebben aangeraakt op bijvoorbeeld hun billen, terwijl ze dat niet wilden.

Ik durfde geen nee te zeggen, ik durfde niet te vechten. Hij heeft misbruik gemaakt van de situatie. een ex-kandidaat over Ali B

In de aflevering worden niet alleen Ali B en Borsato genoemd. Ook zouden bandleider Jeroen Rietbergen en een regisseur zulke dingen hebben gedaan. Radio Radiozenders van de NPO, zoals Radio 2 en 3FM, gaan geen liedjes meer draaien van Ali B en Marco Borsato. De NPO laat weten dat ze de verhalen in BOOS schokkend vinden. Ook radiozender Q-Music stopt met het draaien van hun muziek. Museum Madame Tussauds haalt het beeld van Marco Borsato weg. Pas als de rechter heeft besloten of hij wel of niet schuldig is, zetten ze het beeld misschien weer terug. John De Mol Aan het einde van de BOOS-aflevering werd John de Mol geïnterviewd door presentator Tim Hofman. John de Mol was jarenlang de baas van 'The Voice'. De Mol zei een paar keer dat slachtoffers van zulk gedrag zich meteen moeten melden. Volgens hem kan er alleen dan pas iets aan gebeuren. Veel mensen zijn daar boos over. Zij zeggen dat niet de slachtoffers hun gedrag moeten veranderen, maar de degene die het doet. Medewerkers van TALPA, het bedrijf van De Mol, plaatsten hierover een advertentie in de krant.

Beste John, het ligt niet aan de vrouwen. medewerkers van TALPA

Tegen Ali B en bandleider Jeroen Rietbergen is aangifte gedaan. De politie zoekt nu uit wat er precies is gebeurd. Er is al een onderzoek bezig naar coach Marco Borsato.

Het nieuws gaat dus over seksueel grens-overschrijdend gedrag. Dat betekent dat iemand dingen zegt of doet die met seks te maken hebben, zonder dat de ander dat wil. Heb jij ook wel eens iets vervelends meegemaakt of gezien? Praat erover met iemand die je vertrouwt, bijvoorbeeld een van je ouders of je leraar. Vind je dat lastig? Via de site van Fier kun je anoniem praten over je problemen. Met de kindertelefoon bellen en chatten kan natuurlijk ook. Zij zijn te bereiken op het telefoonnummer: 0800 - 0432 en via kindertelefoon.nl