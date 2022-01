'Ik ben er echt van geschrokken': kinderen over The Voice

Ook veel kinderen hebben de aflevering van BOOS over 'The Voice of Holland' gezien. Daarin vertellen oud-kandidaten onder andere dat medewerkers van het talentenprogramma, zoals Ali B en Marco Borsato, seksuele opmerkingen zouden hebben gemaakt. Of meisjes zouden hebben aangeraakt op bijvoorbeeld hun billen, terwijl ze dat allemaal niet wilden. Geschrokken Op basisschool Het Palet in Alphen aan den Rijn bespreekt groep 7/8 vandaag de uitzending. Veel kinderen in de klas hebben gisteren met verbazing naar de uitzending gekeken. Ze zijn geschrokken van het nieuws, dat door presentator Tim Hofman bekend werd gemaakt.

Het zijn bekende mensen, dus ik vind het raar dat ze misbruik maken van hun macht... Suus

Het nieuws gaat dus over seksueel grens-overschrijdend gedrag. Dat betekent dat iemand dingen zegt of doet die met seks te maken hebben, zonder dat de ander dat wil. Het is goed dat de kinderen de aflevering bespreken, dat zegt Willy van Berlo. Zij was te zien in de BOOS-uitzending en weet veel over seksueel grens-overschrijdend gedrag. Het is volgens haar belangrijk, dat kinderen leren wat ze moeten doen als ze zelf zoiets meemaken of als ze het zien gebeuren.

Als je het ziet gebeuren, kan je bijvoorbeeld vragen: gaat het, ben je oké, kan ik helpen? Willy van Berlo, deskundige

Van Berlo snapt dat dit heel spannend kan zijn. Toch hoopt ze dat kinderen dit wel gaan doen. Hierdoor kan de politie er dan namelijk goed onderzoek naar doen.