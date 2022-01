Nieuwswekker: Open dag op middelbare scholen + RTL-directeur over The Voice

Goeiemorgen! Je begint je weekend natuurlijk het beste met een verse nieuwswekker (en een lekker ontbijt misschien). Weer Het wordt geen zonnige zaterdag vandaag. Wel een bewolkte. Vooral in de middag kan het een beetje regenen. Het wordt ongeveer 7 graden.

NOS

Dit heb je misschien gemist: - Een van de directeuren van RTL zegt dat het televisiebedrijf helemaal niet wist dat vrouwen bij The Voice nare dingen hadden meegemaakt die met seks te maken hebben. Maar, zegt directeur Peter van der Vorst, RTL had het wel moeten weten. Hij zegt ook dat hij niet weet of The Voice ooit nog terugkomt op televisie. Deze week is er veel gesproken over The Voice en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het programma BOOS maakte een lange uitzending over wat er allemaal misging. Wij maakten er deze video over.

Video afspelen Deze browser wordt niet ondersteund voor het spelen van video. Update uw browser naar Internet Explorer 10 of hoger om video af te kunnen spelen.

In veel klassen hebben kinderen ook over The Voice gepraat. Wij gingen langs bij basisschool het Palet in Alphen aan de Rijn.

Video afspelen Deze browser wordt niet ondersteund voor het spelen van video. Update uw browser naar Internet Explorer 10 of hoger om video af te kunnen spelen.

- Heracles Almelo heeft voetballer Rai Vloet per direct geschorst. De voetbalclub zegt dat er nieuwe informatie bekend is over het ongeluk dat Vloet veroorzaakte in het verkeer. Het auto-ongeluk gebeurde in november. Er kwam een jongen van 4 bij om het leven. Volgens Heracles heeft Vloet te hard gereden in zijn auto en te veel alcohol gedronken, terwijl Vloet zelf zei dat dat niet zo was. De club laat weten dat Vloet nu niet meer mee mag trainen en geen wedstrijden meer mag spelen.

Rai Vloet Pro Shots

Dit is er vandaag in het nieuws: - Middelbare scholen houden weer open dagen. Maar door corona moet dit op veel plekken online. Toch zijn er een paar open dagen op scholen zelf op een zo veilig mogelijke manier. Met een 1-op-1 rondleiding, bijvoorbeeld. Dan krijgt ieder kind dat op bezoek komt een eigen rondleiding door de school. Verslaggever Milou is vandaag in Culemborg om te kijken hoe het daar gaat. Dat zie je vanavond in het Jeugdjournaal. We hebben er een stelling over. Laat ons hieronder weten wat jij ervan vindt!

Je kunt alleen een middelbare school kiezen als je er langs bent geweest. Eens Oneens Verstuur Eens 63.8% Oneens 36.2% Favoriet maken Reageer op de stelling: Je kunt alleen een middelbare school kiezen als je er langs bent geweest.

Vorig jaar maakten we deze video over een middelbare school kiezen in corona-tijd.

Video afspelen Deze browser wordt niet ondersteund voor het spelen van video. Update uw browser naar Internet Explorer 10 of hoger om video af te kunnen spelen.

- Voor schaatsers begint vandaag het Nederlands kampioenschap Allround en Sprint. Niet alle schaatsers doen hieraan mee. Sommigen, zoals bijvoorbeeld Sven Kramer, willen zich voorbereiden op de Olympische Winterspelen en slaan het NK over. Vandaag staan 8 verschillende afstanden op het programma.

ANP

En dan nog even dit: Hoe vervoer je dino-botten? Nou, in een groot blok van steen. Zo'n enorm blok werd vandaag bezorgd bij museum Naturalis in Leiden. Daar gaan ze de botten voorzichtig uithakken.