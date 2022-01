Deskundigen: Alles kan open tot 8 uur 's avonds

Alles kan open tot 20.00 uur 's avonds. Dat zegt de groep deskundigen die de regering advies geeft over corona. Dat betekent dat je bijvoorbeeld bij restaurants weer binnen zou kunnen zitten en dat bioscopen weer open zouden mogen.

De regering moet nog beslissen of ze dit advies gaan volgen en dit dus echt gaat gebeuren.

Strenge regels

Wel gaan er waarschijnlijk regels gelden voor binnen. Zo moeten mensen aan hun tafel blijven zitten en moet iedereen van 13 jaar en ouder een QR-code laten zien. Die krijg je als je gevaccineerd bent, net corona hebt gehad, of negatief bent getest.

Aanstaande dinsdag is er weer een persconferentie. Dan maakt de regering de beslissing bekend en horen we of de regering het advies van de experts volgt.