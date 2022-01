Profvoetballer geschorst na dodelijk auto-ongeluk

Heracles Almelo heeft voetballer Rai Vloet geschorst. Hij heeft een verkeersongeluk veroorzaakt.

Het auto-ongeluk gebeurde in november op de snelweg. Er kwam een jongetje van 4 bij om het leven. Vloet zei eerst dat niet hij achter het stuur zat maar een vriend van hem. En hij zei ook dat de auto niet te snel reed en dat hij geen alcohol had gedronken.

Niet waar

Maar het blijkt volgens het politieonderzoek anders te zitten. Vloet reed wél zelf in de auto. Hij ging meer dan 200 kilometer per uur en ramde toen een auto voor hem. Ook had hij te veel alcohol gedronken.

Heracles heeft daarom besloten dat Vloet niet meer voor de club mag voetballen.