Open dag middelbare school, online of op school zelf?

Maar dat is lastig in corona-tijd. Veel scholen houden de open dag daarom online. En sommige scholen proberen om achtstegroepers toch langs te laten komen om te kijken.

Het is een belangrijke keuze als je in groep 8 zit: de middelbare school waar je volgend jaar naartoe gaat. Om kinderen te helpen kiezen hebben veel middelbare scholen een open dag. Dan kun je vast kijken hoe het eruit ziet en hoe dingen gaan.

We hebben er een stelling over. Wat vind jij?

Op middelbare school de Lek en Linge in Culemborg hebben ze iets geregeld zodat kinderen toch op bezoek konden komen.

Elk half uur krijgen 30 kinderen een persoonlijke rondleiding op de school. Zo kunnen ze alsnog even een kijkje nemen in de klaslokalen. Verslaggever Milou ging langs bij de school. Je ziet het vanavond in het Jeugdjournaal!