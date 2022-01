Nieuwswekker: Popprijs uitgereikt + Praten met Taliban

Als je naar buiten kijkt, zie je waarschijnlijk niet veel want het is mistig. Vanmiddag trekt dat een beetje weg. Op sommige plekken gaat de zon even schijnen. Het wordt tussen de 6 en 8 graden.

Goedemorgen! We hebben het laatste nieuws voor je verzameld. En we hebben natuurlijk gecheckt wat het weer wordt vandaag!

- De band Di-rect heeft de Popprijs 2021 gewonnen. Die prijs gaat naar de band of artiest die het afgelopen jaar het belangrijkst is geweest voor de Nederlandse popmuziek. De leden van Di-rect kregen hun prijs tijdens een digitale editie van popfestival Noorderslag in Groningen.

- Een opvallende rechtszaak in de Amerikaanse filmwereld. Fans van actrice Ana de Armas zijn naar de rechter gestapt omdat de actrice wél in een trailer van de film Yesterday was te zien, maar niet in de film zelf. Fans zijn daar teleurgesteld over en eisen een schadevergoeding van minstens 4,4 miljoen euro.

Dit is er vandaag in het nieuws:

- In Noorwegen komen mensen van de Taliban samen met mensen van de Amerikaanse en Britse regering, en de Europese Unie. Ze gaan praten over de situatie in Afghanistan, waar de Taliban nu ongeveer een half jaar de baas is. Er zijn veel problemen in Afghanistan. Zo is er bijvoorbeeld te weinig voedsel. Andere landen gaan daar nu met de Taliban over praten, om te kijken of en hoe ze kunnen helpen.

- De meeste protesten die met corona te maken hebben, zijn tegen de corona-regels. Vandaag is er een ander protest, van mensen die een ander geluid willen laten horen. Zij gaan de straat op om te laten zien dat ze mensen die in de zorg werken steunen, maar ook om stil te staan bij alle mensen die zijn overleden door het corona-virus.

- Politiemensen die vanmiddag werken rond de voetbalwedstrijd PSV-Ajax, gaan actievoeren. Ze leggen het werk maximaal een uur neer om aandacht te vragen voor de hoge werkdruk en om te laten zien dat er een tekort is aan politie-agenten. Eerder maakten we deze video over het tekort bij de politie.