Di-rect wint Popprijs 2021

De band Di-rect heeft de Popprijs 2021 gewonnen. Die prijs gaat naar de band of artiest die het afgelopen jaar het belangrijkst is geweest voor de Nederlandse popmuziek.

De band kreeg hun prijs tijdens een online-editie van popfestival Noorderslag in Groningen. De jury verraste de band in hun oefenruimte:

De Haagse rockband Di-rect werd in 1999 opgericht. De band heeft verschillende leden gehad, maar nu bestaat de band uit bandleden Marcel, Paul Jan, Bas, Spike en Jamie.

In 2020 had de band een grote hit met het nummer Soldier On.