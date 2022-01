Oproep: Wat wil jij weten van presentatrice Janouk?

Je kunt weer vragen insturen voor een interview. Deze keer gaan we naar presentatrice Janouk Kelderman. Zij presenteert de Zapp-programma's Het Klokhuis en Brainstorm.

Wie weet zie jij jezelf dan wel terug in het Jeugdjournaal!

In 2013 begon ze bij Telekids, waar ze presenteerde als Keet!. Ook speelde ze in een film met Bassie en Adriaan.

Janouk wist al op jonge leeftijd dat ze bekend wilde worden. Ze danst al sinds haar derde en toen ze 5 jaar was, bedacht ze vaak toneelstukjes op school.

In 2017 stopte Janouk als Keet! en ging ze bij Zapp werken. Daar presenteert ze nu dus onder andere Brainstorm. Dat is een programma over wetenschap.