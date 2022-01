Zangeres Meau over haar nummer 1-hit en Kinderen voor Kinderen

Zangeres Meau staat al een paar weken op nummer 1 in de top 40. Ze had zelf nooit gedacht dat haar nummer Dat heb jij gedaan zo'n succes zou worden, maar het lied is al meer dan 20 miljoen keer gestreamd op Spotify.

Verslaggever Milou sprak met haar af in poppodium Tivoli Vredenburg in Utrecht, en nam jullie vragen mee. Hoe reageerde ze toen ze hoorde dat ze op nummer 1 stond in de top 40? Wat heeft ze gedaan bij Kinderen voor Kinderen? En komt er binnenkort nieuwe muziek van Meau? Je ziet het in de video hierboven!

TikTok

De nummer 1-hit van Meau is een heel persoonlijk liedje. Het gaat over een relatie die ze had en die niet goed voor haar was. Ze schreef het nummer in een uur en deelde het later via TikTok. Toen het nummer populair was op Tiktok, kwam het ook op de radio en op Spotify.