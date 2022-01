Nieuwswekker: Overleg corona-regels + Was de voetbal uit?

Goedemorgen! Hopelijk heb je een lekker weekend gehad en kun je er weer goed tegenaan. Hier lees je over het nieuws uit de nacht en wat er vandaag gaat gebeuren. Maar we beginnen zoals altijd met... Het weer Als je wakker wordt, kan het best wel mistig zijn. Met wat pech blijft dat de hele dag zo. De zon zie je waarschijnlijk het meeste in delen van Limburg. Het blijft wel overal droog en het wordt 2 tot 6 graden.

NOS

Dit heb je misschien gemist: - Het sluiten van de scholen zorgt over de hele wereld voor problemen bij kinderen. Dat schrijft hulporganisatie Unicef in een nieuw rapport. Kinderen, in vooral armere landen, hebben grote leerachterstanden gekregen. Volgens Unicef moeten scholen zo snel mogelijk weer open. - Veel gedoe over een moment bij de voetbalwedstrijd PSV-Ajax. Vlak voordat Ajax het winnende doelpunt scoort, gaat de bal net wel of net niet over de zijlijn. Veel mensen vinden van wel, maar de scheidsrechter zei dat het niet zeker was. En dus telde het doelpunt. Online hebben veel mensen het over dit moment. Wij zijn benieuwd: wat denk jij?

- Als je deze maand naar een liedje van The Weeknd hebt geluisterd, ben je zeker niet de enige. De zanger heeft namelijk een record te pakken op Spotify. In een maand tijd luisterden 85,6 miljoen mensen naar zijn muziek. Nog nooit luisterden zoveel mensen naar een artiest in 1 maand! Op dit moment is Sacrifice van The Weeknd heel populair:

Sacrifice - The Weeknd

Dit is vandaag in het nieuws: - Corona-deskundigen en politici komen vandaag bij elkaar om te praten over de corona-regels. Waarschijnlijk gaan ze het hebben over of er weer meer open kan. Dit weekend lekte al uit dat corona-deskundigen denken dat de horeca, theaters en bioscopen open kunnen tot 20.00 uur. Morgenavond is er weer een persconferentie. - Vandaag gaan we langs bij een dierentuin in Veldhoven die te koop staat. Tot nu toe is 'ie nog niet verkocht. Eerder maakten we er deze video over:

Video afspelen Deze browser wordt niet ondersteund voor het spelen van video. Update uw browser naar Internet Explorer 10 of hoger om video af te kunnen spelen.

En dan nog even dit: Zangeres Meau staat al een paar weken op nummer 1 in de top 40. Ze had zelf nooit gedacht dat haar nummer Dat heb jij gedaan zo'n succes zou worden, maar het lied is al meer dan 20 miljoen keer gestreamd op Spotify. Verslaggever Milou sprak met haar af in poppodium Tivoli Vredenburg in Utrecht, en nam jullie vragen mee: