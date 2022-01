Huh!? Al 17 keer reed er een auto deze tuin in

Het zal je maar gebeuren. Een auto die zomaar je tuin binnenrijdt. Nou, in een tuin in Limburg is dat nu al voor de zeventiende keer gebeurt.

De tuin ligt aan een weg met een flauwe bocht. En die bocht, daar hebben auto-bestuurders het blijkbaar erg moeilijk mee. Ze rijden te hard en belanden in de tuin. Ook nu is dit weer gebeurt. Volgens de politie reed de auto te hard en daardoor zo het tuinhuisje in. De bestuurders raakten niet gewond.

Klaar mee

De eigenaren van de tuin zijn er helemaal klaar mee. Volgens hun zijn er nu dus al zeventien auto's de tuin in gereden. Er stonden zelfs nog hekken die geplaatst waren na de vorige botsing. De bewoners hebben bij de gemeente om een aanpassing van de weg gevraagd.