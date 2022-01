Het Spookslot verdwijnt uit de Efteling

Het Spookslot is gebouwd als een oud kasteel waarin bezoekers naar een show kunnen kijken. In de show zijn meerdere spoken en skeletten te zien.

Misschien dat jij er ook wel eens heel erg bent geschrokken: het Spookslot in de Efteling. Het is één van de oudste attracties van het park, maar verdwijnt na de zomer.

Op dit moment is de Efteling nog dicht, vanwege corona. Daarom is het park ook al begonnen aan andere verbouwingen. Zo is de parkeerplaats nu een bouwplaats geworden, omdat het nieuwe hotel wordt gebouwd naast de hoofdingang.

Het is nog niet bekend welke attractie er op de plek van het Spookslot komt.