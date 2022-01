Horeca, theaters en bioscopen waarschijnlijk weer open tot 22.00 uur

Morgen is er weer een corona-persconferentie. Maar zoals altijd, is er al wat uitgelekt over de nieuwe regels.

Volgens mensen die in Den Haag werken, mogen horeca, theaters en bioscopen weer open tot 22.00 uur. Iedereen van 13 jaar en ouder moet wel een QR-code laten zien om naar binnen te kunnen. Die krijg je als je bent gevaccineerd, net corona hebt gehad, of negatief bent getest.

Sporten en school

Bij sportwedstrijden mag weer publiek zijn. Maar volle stadions zal je nog niet zien: in een stadion mag maximaal een derde van de stoeltjes bezet zijn.

Ook voor scholen gaat er waarschijnlijk iets veranderen. De quarantaine-regels worden soepeler. Nu moet een hele klas meestal naar huis als er drie besmettingen zijn in de klas. Dat wordt dus anders. Maar wat de nieuwe regel wordt, is nog niet duidelijk.

Die quarantaine-regel zorgde voor veel gedoe op scholen. Eerder maakten we daar deze video over: