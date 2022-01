Enorme drukte bij hulporganisaties na nieuws over The Voice

Het is superdruk bij hulporganisaties zoals de Kindertelefoon, Fier en Centrum Seksueel Geweld. Veel volwassenen en kinderen zoeken contact om te praten na het nieuws over The Voice.

Het is gekkenhuis hier. Er zijn heel veel telefoontjes en chats binnengekomen. Wel 300 keer zoveel als normaal. Iva Bicanic, Centrum voor Seksueel Geweld

Wat was er gebeurd? Tim Hofman maakte vorige week een BOOS-aflevering over The Voice. Daarin vertellen kandidaten dat invloedrijke mensen bij The Voice vervelende opmerkingen maakten, over hun lichaam of over seks. Sommigen raakten de kandidaten ook tegen hun zin aan op intieme plekken. Volgens BOOS zouden Marco Borsato, Ali B, bandleider Jeroen Rietbergen, en een regisseur dit hebben gedaan. Verschillende mensen hebben aangifte tegen hen gedaan. Tegen Ali B deed iemand ook aangifte van verkrachting. De politie onderzoekt de zaken nu.

Veel mensen hebben vragen over dit onderwerp. Of ze willen vertellen wat ze zelf hebben meegemaakt. Sommige mensen komen er nu achter dat iets wat ze vroeger meemaakten, eigenlijk niet oké was.

Door de BOOS-aflevering praten we er wel over. En dan denken sommige kinderen: oh dat heb ik meegemaakt. Iva Bicanic, Centrum voor Seksueel Geweld