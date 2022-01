Nieuwswekker: Corona-persconferentie + Vinvis-skelet

Goedemorgen! Wat fijn dat je de Nieuwswekker bekijkt. Je leest hier wat er vandaag gaat gebeuren en wat je vannacht misschien wel gemist hebt. Weer Het wordt vandaag een bewolkte dag. In het zuiden van het land is er de meeste kans op wat zonnestralen. De temperatuur is overal zo'n 4 graden.

NOS

Dit heb je misschien gemist: - De quarantaine-regels voor scholen moeten veranderen. Dat zegt het OMT. Dat is een groep corona-deskundigen die advies geeft aan de regering. Zij vinden dat leerlingen onder de 13 zonder klachten, niet meer in quarantaine hoeven. Ook hoeven niet meer hele klassen naar huis als er drie of meer besmettingen zijn, zeggen de deskundigen. - Op de Afrika-cup speelde het land Comoren zonder echte keeper. Door corona-besmettingen en blessures waren alle meegereisde doelmannen niet beschikbaar voor de coach. Wel stond er iemand in doel: Chaker Alhadhur. Hij is normaal gesproken de linksback. Alhadhur deed het aardig, maar toch verloor de Comoren met 2-1 van Kameroen. - De James Webb-telescoop is aangekomen op zijn eindbestemming. Op zo'n 1,5 miljoen kilometer van de aarde. Hier kunnen de spiegels van de telescoop licht gaan opvangen van planeten en sterren. Daarmee hopen wetenschappers meer te leren over het heelal. Eerder maakte we deze video over de telescoop:

Dit is vandaag in het nieuws: - Er is vanavond weer een corona-persconferentie. Zoals altijd is er al een beetje uitgelekt wat premier Mark Rutte en corona-minister Ernst Kuipers gaan vertellen. Zo mag alles waarschijnlijk weer open tot 22.00 uur 's avonds. Ook restaurants, bioscopen en pretparken dus. Wel mogen er minder mensen tegelijk binnen zijn. Hierdoor kunnen er waarschijnlijk ook weer op deze plekken verjaardagsfeestjes gevierd worden. We hebben hier een stelling over.

Het is het leukst om je verjaardagsfeestje buitenshuis te vieren. Eens Oneens Verstuur Eens 67.5% Oneens 32.5% Favoriet maken Reageer op de stelling: Het is het leukst om je verjaardagsfeestje buitenshuis te vieren.

- Een paar jaar geleden spoelde er een vinvis aan op Texel. Het skelet van het dier wordt al een tijdje klaargemaakt om naar Ecomare te gaan. Chris Walen is daar al een tijdje mee bezig. En hij deed een ontdekking: dit is de grootste vinvis die ooit in Nederland is aangespoeld! Evita gaat bij hem langs. Vanavond zie je het in het Jeugdjournaal.

Dit is een stuk van de nekwervel van de vinvis Ecomare

En dan nog even dit: Altijd al een eigen dierentuin willen hebben? Dat kan. In Veldhoven staat er namelijk een te koop. Je moet er wel veel geld voor hebben: 5 miljoen euro. En ook is het handig als je poep scheppen niet vies vindt.