Deskundigen willen minder strenge quarantaine-regels voor scholen

De quarantaine-regels voor scholen moeten veranderen. Dat zegt het OMT. Dat is een groep corona-deskundigen die advies geeft aan de regering.

Naar huis

Kinderen onder 13 die in aanraking zijn gekomen met iemand met corona, maar geen klachten hebben, hoeven niet meer in quarantaine. De deskundigen vinden dit niet meer nodig en vinden dat het onderwijs hier nu te veel onder lijdt.

Ook hoeven niet meer hele klassen naar huis als er drie of meer besmettingen zijn, zeggen de deskundigen. Als je positief bent getest of klachten hebt, moet je wel in quarantaine.

Persconferentie

Het is nog niet bekend of het kabinet gaat luisteren naar het OMT. Vanavond om 19.00 uur is er weer een persconferentie. Premier Mark Rutte en corona-minister Ernst Kuipers zullen waarschijnlijk dan vertellen wat er gaat gebeuren met de quarantaine-regels voor scholen.