Vandaag weer een persconferentie, dit weten we al

Vanavond geven premier Rutte en corona-minister Ernst Kuipers weer een persconferentie. Wat ze precies gaan zeggen is nog niet bekend, maar we weten toch al best veel.

Dit gaan ze vanavond waarschijnlijk vertellen: - Bioscopen, theaters, musea, pretparken en dierentuinen mogen weer open - Cafés en restaurants mogen ook weer open, waarschijnlijk tot 22:00 uur - Sportcompetities beginnen weer en bij sportwedstrijden mag ook weer publiek zijn. Maar volle stadions zal je nog niet zien: in een stadion mag maximaal een derde van de stoeltjes bezet zijn Iedereen van 13 jaar en ouder moet wel een QR-code laten zien om naar binnen te kunnen. Die krijg je als je bent gevaccineerd, net corona hebt gehad, of negatief bent getest.

De quarantaine-regels voor scholen gaan waarschijnlijk ook veranderen. Nu is het nog zo dat de hele klas thuis in quarantaine moet, als er 3 of meer besmettingen zijn in de klas. Dat wordt minder streng. Waarschijnlijk hoef je straks niet meer in quarantaine als je in aanraking bent geweest met iemand die corona heeft. Alleen als je klachten of corona hebt, moet je thuisblijven.