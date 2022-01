De eredivisie voor vrouwen wordt groter

Er komen volgend seizoen twee voetbalclubs bij in de eredivisie voor vrouwen: Fortuna Sittard en Telstar. Dan zitten er 11 teams in de competitie, nu zijn het er nog 9.

Limburg

Voor Fortuna Sittard is het de eerste keer dat hun vrouwenteam mee gaat doen aan de hoogste competitie. Telstar deed al eerder mee, tot vijf jaar geleden. Volgens de directeur van Fortuna Sittard is het belangrijk dat zijn club mee gaat doen. Fortuna is dan namelijk de enige club uit Limburg in de eredivisie voor vrouwen.